BARCELONA (Dow Jones)--Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica hat im zweiten Quartal 2018 trotz rückläufiger Umsätze mehr verdient und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Während die berichteten Umsätze um 6,3 Prozent auf 12,14 Milliarden Euro zurückgingen, stieg der Nettogewinn auf 902 von 821 Millionen Euro vor einem Jahr. Analysten hatten im Mittel ihrer Schätzungen Erlöse von 12,95 Milliarden Euro und ein Nettoergebnis von 892 Millionen Euro prognostiziert.

Das OIBDA (Operating income before depreciation and amortization), die bei Telefonica gängige Kennziffer für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit, legte leicht auf 4,24 von 4,16 Milliarden Euro zu. Dabei schlug ein juristischer Erfolg in Brasilien mit 225 Millionen Euro positiv zu Buche. "Diese Ergebnisse ermöglichen es uns, an unserer Prognose für 2018 festzuhalten", sagte Executive Chairman Jose Maria Alvarez-Pallete.

July 26, 2018 02:21 ET (06:21 GMT)

