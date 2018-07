Winterthur (ots) -



Im ersten Halbjahr 2018 hat Autoneum den Umsatz dank der

Belieferung absatzstarker Modelle europäischer und japanischer

Hersteller gesteigert und ist mit dem Markt gewachsen. Der Umsatz in

Schweizer Franken legte um 3.9% auf 1159.4 Mio. CHF zu. Das

organische Umsatzwachstum der Business Groups Europe, Asia und SAMEA

(Südamerika, Mittlerer Osten und Afrika) übertraf den Markt

signifikant. Geringere Produktionsvolumen und Anlaufkosten in

Nordamerika sowie die starke Expansion in Asien beeinträchtigten das

Ergebnis, wobei die EBIT-Marge mit 7.5% weiterhin ein für einen

Automobilzulieferer beachtliches Niveau präsentiert.



Autoneum hat den Umsatz im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem

Vorjahreszeitraum gesteigert und ist mit dem Markt gewachsen. Der

Umsatz in Schweizer Franken legte um 3.9% zu und summierte sich auf

1159.4 Mio. CHF (Vorjahresperiode: 1116.0 Mio. CHF*). In

Lokalwährungen stieg der Umsatz des Markt- und Technologieführers für

Akustik- und Wärmemanagement im ersten Semester 2018 um 2.2%.



Während die Zahl der produzierten Fahrzeuge in Europa und Asien

gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 zumindest moderat wuchs, wurden in

Nordamerika erneut weniger Fahrzeuge produziert als in der

Vorjahresperiode. Entsprechend reduzierte Lieferabrufe bei Autoneum

bewirkten einen Umsatzrückgang der Business Group North America.

Dieser konnte durch das signifikant über dem Marktniveau liegende

Umsatzwachstum der Business Groups Europe, Asia und SAMEA

(Südamerika, Mittlerer Osten und Afrika) mehr als kompensiert werden.

Ausschlaggebend dafür war die Belieferung absatzstarker Modelle

europäischer und japanischer Fahrzeughersteller in Europa, Asien und

der Region SAMEA.



Das erneut verbesserte operative Ergebnis der Business Group

Europe und der erstmalig solide Gewinnbeitrag der Business Group

SAMEA haben zu dem im ersten Halbjahr 2018 erreichten

Profitabilitätsniveau des Unternehmens beigetragen, das jedoch durch

die geringeren Produktionsvolumen und Anlaufkosten in Nordamerika

sowie die starke Expansion in Asien mit zahlreichen Neuanläufen und

entsprechend niedrigeren Ergebnismargen gekennzeichnet war. So sank

das EBITDA im ersten Halbjahr 2018 auf 127.2 Mio. CHF

(Vorjahresperiode: 130.1 Mio. CHF), wodurch sich die EBITDA-Marge auf

11.0% (Vorjahresperiode: 11.7%) reduzierte. Das EBIT summierte sich

auf 86.4 Mio. CHF (Vorjahresperiode: 94.0 Mio. CHF); die EBIT-Marge

erreichte 7.5% (Vorjahresperiode: 8.4%). Der Konzerngewinn lag mit

60.1 Mio. CHF auf Vorjahresniveau (61.7 Mio. CHF).



Die geringere Profitabilität und hohe Investitionen in den

Kapazitätsauf- und -ausbau führten zu einem Rückgang der

Gesamtkapitalrendite (RONA), die jedoch mit 13.2% (Vorjahresperiode:

17.1%) den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC)

von 8.2% erneut übertroffen hat. Die zahlreichen Neuanläufe und der

damit verbundene, noch nicht umsatzwirksame Werkzeugbestand führten

zu einer Zunahme des Nettoumlaufvermögens gegenüber dem Stichtag 31.

Dezember 2017 von 105.5 Mio. CHF auf 140.3 Mio. CHF. Die

Nettoverschuldung stieg aufgrund der weiterhin hohen Investitionen

und des höheren Nettoumlaufvermögens auf 259.8 Mio. CHF (31. Dezember

2017: 183.3 Mio. CHF).



Getrieben durch die starke Kundennachfrage und eine nahezu

maximale Auslastung der bestehenden europäischen

Produktionskapazitäten hat Autoneum 2018 in ein Werk in Ungarn und

die damit sechste osteuropäische Produktionsstätte investiert. Seit

Mai 2018 werden dort multifunktionale Teppichsysteme für einen

deutschen Premiumhersteller in Serie produziert. Aus dem 12000

Quadratmeter grossen Werk im ungarischen Komárom beliefert Autoneum

zukünftig deutsche und britische Hersteller mit Teppichsystemen,

Stirnwandisolationen und Radhausverkleidungen sowie weiteren

akustisch wirksamen Bauteilen just-in-time in ihren nahe gelegenen

Produktionsstätten in Ungarn und der Slowakei. Dank ihres

Leichtgewichts kommen zukünftig in Komárom produzierte textile

Radhausverkleidungen unter anderem in einem vollelektrischen SUV

eines britischen Herstellers zum Einsatz, wo sie sowohl zur Lärm- wie

Gewichtsreduktion dieses Modells beitragen.



Mit dem Einzug neuer Mobilitätsformen arbeiten sowohl

Fahrzeughersteller wie Zulieferer an der Entwicklung innovativer

Technologien für die zukünftig verstärkt als Arbeits- oder

Erholungsraum genutzte und entsprechend intensiver beanspruchte

Passagierkabine. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf

Komponenten, die ein ruhiges und komfortables Fahrerlebnis bei

gleichzeitig geringer Umweltbelastung unterstützen. Insbesondere

Teppichsystemen kommt eine wichtige Rolle zu, da sie die

Passagierkabine vor externen Lärmquellen abschirmen und durch ihre

Grösse die Qualitätswahrnehmung im Fahrzeug entscheidend

beeinflussen. Um den Teppich bereits in der Vorentwicklung neuer

Fahrzeugmodelle entsprechend den Anforderungen in der Passagierkabine

zu modellieren, hat Autoneum das Messsystem "Carpet Cleanability

Analyzer" entwickelt. Mit dem zugrundeliegenden Verfahren ist es

möglich, die Reinigungsfähigkeit und Schmutzresistenz

unterschiedlicher Teppichoberflächen zu analysieren und miteinander

zu vergleichen. Das in der Forschungszentrale im schweizerischen

Winterthur produzierte System ist dank seiner effizienten

Messmethodik besonders zur Qualitätssicherung und Reproduzierbarkeit

der gemessenen Daten geeignet. Den ersten Carpet Cleanability

Analyzer hat Autoneum im Frühjahr 2018 an einen französischen

Fahrzeughersteller ausgeliefert.



Business Groups



Die Business Group Europe steigerte den Umsatz in Lokalwährungen

um 4.7% und übertraf damit das Marktwachstum deutlich. Insbesondere

höhere Lieferumfänge für Modelle deutscher, französischer und

schwedischer Fahrzeughersteller trugen zu diesem Anstieg bei. Der

Umsatz in Schweizer Franken erhöhte sich um 55.1 Mio. CHF auf 501.2

Mio. CHF (Vorjahresperiode: 446.2 Mio. CHF). Das um 6.7 Mio. CHF auf

43.7 Mio. CHF (Vorjahresperiode: 37.0 Mio. CHF)gewachsene EBIT

resultierte in einer EBIT-Marge von 8.7%. Die Business Group Europe

konnte das traditionell stärkere erste Semester dank operativer

Effekte sowie höherer Produktionsvolumen und einer entsprechend

starken Kapazitätsauslastung optimal nutzen und weiter profitabel

wachsen.



In der Business Group North America führten weiter gesunkene

Produktionsvolumen im Hauptmarkt USA und in Kanada und entsprechend

reduzierte Lieferabrufe zu einem Umsatzrückgang von -4.1% in

Lokalwährungen. In Schweizer Franken sank der Umsatz

wechselkursbedingt um -5.8% auf 472.2 Mio. CHF (Vorjahresperiode:

501.3 Mio. CHF). Das EBIT sank auf 18.4 Mio. CHF (Vorjahresperiode:

35.9 Mio. CHF). Dies entspricht 3.9% des Umsatzes. Eine geringere

Kapazitätsauslastung, kostenintensive Neuanläufe für Modelle

europäischer Hersteller und operative Ineffizienzen in US-Werken

sowie ungeplante, durch einen lokalen Zulieferer hervorgerufene

Produktionsstopps bei verschiedenen Kunden von Autoneum belasteten

das Ergebnis der Business Group North America im Halbjahresvergleich.



Mit einem Plus von 6.8% in Lokalwährungen hat die Business Group

Asia das Marktwachstum im ersten Halbjahr 2018 erneut signifikant

übertroffen. In Schweizer Franken erhöhte sich der Umsatz um 11.5%

auf 127.3 Mio. CHF (Vorjahresperiode: 114.2 Mio. CHF). Insbesondere

die hohen Investitionen in den Auf- und Ausbau der chinesischen

Produktionskapazitäten, die noch keinen Ergebnisbeitrag liefern, und

gestiegene Rohmaterialpreise resultierten in einem EBIT von 11.3 Mio.

CHF (Vorjahresperiode: 14.2 Mio. CHF) und einer EBIT-Marge von 8.9%.



Die Business Group SAMEA (Südamerika, Mittlerer Osten und Afrika)

hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2018 weiter fortgesetzt

und den Umsatz in Lokalwährungen um 23.3% und damit weit über Markt

gesteigert. Höhere Auftragsvolumen für US-amerikanische und

japanische Fahrzeughersteller in Brasilien und Argentinien sowie hohe

Exportvolumen in der Türkei waren ausschlaggebend für dieses

signifikante Wachstum. Aufgrund der erheblichen Abwertung

verschiedener Lokalwährungen stieg der in Schweizer Franken

konsolidierte Umsatz jedoch lediglich um 1.2% auf 56.0 Mio. CHF

(Vorjahresperiode: 55.4 Mio. CHF). Das EBIT verbesserte sich um 2.9

Mio. CHF auf 3.1 Mio. CHF (Vorjahresperiode: 0.2 Mio. CHF), wodurch

diese Business Group erstmals wieder einen soliden Gewinnbeitrag

leistete. Die gestiegenen Produktionsvolumen und eine entsprechend

optimierte Kapazitätsauslastung sowie operative Effizienzsteigerungen

waren ausschlaggebend für dieses positive Ergebnis.



Wechsel in der Konzernleitung



Der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG hat Dr. Alexandra

Bendler per 1. Februar 2019 zur Leiterin der Business Group Europe

und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Alexandra Bendler hatte

seit ihrem Eintritt in das Unternehmen 2008 verschiedene

Führungspositionen inne, unter anderem war sie von 2010 bis 2014

Leiterin Konzernstrategie & Marketing. Seit 2014 zeichnet sie für den

Vertrieb und das Projektmanagement der Business Group Europe

verantwortlich. Alexandra Bendler wird die Leitung der Business Group

von Matthias Holzammer übernehmen, der das Unternehmen auf eigenen

Wunsch verlassen wird, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Unter seiner Führung hat die Business Group Europe seit 2012

massgeblich zum profitablen Wachstum des Unternehmens beigetragen.

Der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG und CEO Martin Hirzel

bedauern das Ausscheiden von Matthias Holzammer, danken ihm für

seinen wesentlichen Erfolgsbeitrag sowie sein hohes Engagement und

wünschen ihm bei seinen nächsten Schritten beruflich und persönlich

alles Gute.



Ausblick



Angesichts der im zweiten Halbjahr 2018 zu erwartenden leichten

Erholung des nordamerikanischen Marktes und einer gleichbleibend

hohen Nachfrage in Europa geht Autoneum für 2018 von einem

organischen Umsatzwachstum von rund 3% aus. Im saisonal etwas

schwächeren zweiten Semester ist mit einer niedrigeren EBIT-Marge der

Business Group Europe und für die Business Group North America mit

einem kurzfristig unveränderten Margenniveau zu rechnen. Autoneum

erwartet daher für das Gesamtjahr 2018 eine EBIT-Marge von 7%.



* Die Zahlen für 2017 sind angepasst um die Effekte aus der

Einführung von IFRS 15.



