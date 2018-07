FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholung am Mittwochabend startet der DAX-Future am Donnerstag zunächst etwas leichter in den Handel. Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und Europa ist damit offenbar bereits eingepreist. Spannend wird, ob der September-Kontrakt nun die Preisbarriere bei 12.750 Punkten überwinden kann, an der er zuletzt immer wieder scheiterte. Kurz darüber verläuft die 200-Tage-Linie, die zudem den Weg nach oben versperrt.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 9 auf 12.695 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.715 und das Tagestief bei 12.670 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.37 Uhr gut 4.000 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2018 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.