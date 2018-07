FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im frühen Handel minimal nach oben nach dem Rücksetzer im späten Geschäft am Mittwoch. Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und Europa hatte da für steigende Risikobereitschaft unter den Investoren gesorgt, weshalb vermeintlich sichere Anleihen verkauft wurden.

Im Fokus stehen nun die Aussagen der EZB nach deren Ratstreffen am Nachmittag. Die Anleihestrategen der Commerzbank erwarten wie die Mehrheit der Marktteilnehmer, dass EZB-Präsident Mario Draghi den derzeitigen Ausblick nicht weiter präzisieren wird, sondern stattdessen die Abhängigkeit der Geldpolitik von den Daten betonen wird. Die EZB möchte in der Zinspolitik flexibel bleiben. Keine Nachrichten am Mittag wären insofern eher gute Nachrichten für die Märkte.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 2 Ticks auf 162,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,05 Prozent und das Tagestief bei 161,88 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.45 Uhr 32.195 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 2 Ticks auf 131,77 Prozent.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2018 02:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.