Der US-Amerikanische Präsident bewegt mit seinen Kurznachrichten nicht nur die Aktienbörsen. Auch an den Rohstoffmärkten hinterlassen seine Tweets spuren. Welche Konsequenzen die politische Einflussnahme auf die Kurse an den Rohstoffmärkten hat, erfahren Sie vom Rohstoff-Experten Eugen Weinberg in der aktuellen Ausgabe von ideasTV. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.