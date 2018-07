Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Dienstag zu einem Höhenflug ansetze, welcher in Teilen nicht nachzuvollziehen war, wurden gestern die Vortagesgewinne wieder vollständig abgegeben, so die Analysten der Helaba. Insofern scheine es ratsam, die Begleiterscheinungen hinter Impulsbewegungen kritisch zu hinterfragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...