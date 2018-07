Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump und Juncker machen Zugeständnisse im Handelskonflikt

Im transatlantischen Handelskonflikt haben sich US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf einen gemeinsamen Kurs zur Beilegung der Streitigkeiten verständigt. Geplant ist unter anderem, auf einen fast vollständigen Abbau von gegenseitigen Restriktionen im Handel mit Industriegütern hinzuarbeiten, wie beide Politiker nach Gesprächen in Washington mitteilten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach von einem "Durchbruch", der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) bewertete den Ausgang der Gespräche hingegen skeptisch.

Weißes Haus untersagt CNN-Reporterin Teilnahme an Trump-Juncker-Pressekonferenz

Das Weiße Haus ist wegen eines Verbots für eine Journalistin des Senders CNN an der Teilnahme an der Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heftig kritisiert worden. CNN zitierte seine Reporterin Kaitlan Collins, wonach Beamte der Kommunikationsabteilung des Weißen Hauses ihr die Teilnahme an der Pressekonferenz untersagten. Grund seien "unangemessene" Fragen, die sie bei einer anderen Pressekonferenz früher am Tag gestellt habe.

Doch kein zweiter Trump-Putin-Gipfel in diesem Jahr

Der nächste Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin soll nun doch nicht schon in diesem Jahr stattfinden. Das nächste bilaterale Treffen der beiden Staatsoberhäupter solle erst zu einem Zeitpunkt nach Jahresbeginn 2019 stattfinden, teilte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, in Washington mit.

Pompeo pocht auf zügige Abrüstungsgespräche mit Nordkorea

US-Außenminister Mike Pompeo hat versichert, dass seine Regierung keine "endlose Verschleppung" in den Gesprächen mit Nordkorea über die atomare Abrüstung hinnehmen werde. Die US-Regierung betreibe "geduldige Diplomatie" gegenüber Pjöngjang, werde die Verhandlungen "sich aber nicht endlos hinziehen lassen", sagte Pompeo in einer Anhörung des Senats in Washington.

GfK: Konsumklima geht leicht zurück

Die Kauflaune der Deutschen hat sich etwas abgeschwächt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für August einen Rückgang auf 10,6 von 10,7 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten diese Entwicklung genau so erwartet. "Die Stimmung der Verbraucher zeigt im Juli dieses Jahres eine uneinheitliche Entwicklung", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl.

Polnischer Senat lehnt Präsident Dudas Plan für Verfassungsreferendum ab

Der polnische Senat hat einen Vorschlag von Staatspräsident Andrzej Duda für ein nicht bindendes Verfassungsreferendum abgelehnt. Nur zehn Senatoren stimmten in Warschau für Dudas Vorschlag, 30 dagegen, 52 enthielten sich. Im polnischen Oberhaus hat die rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die absolute Mehrheit. Der mit Unterstützung der PiS ernannte Präsident hatte vergangene Woche vorgeschlagen, den Wählern in einem Referendum zehn Fragen zu einer möglichen Verfassungsänderung vorzulegen.

Zahl der Toten durch Waldbrände in Griechenland auf 81 gestiegen

Bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland sind nach neuen Angaben 81 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte Feuerwehrsprecherin Stavroula Maliri mit. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an. Noch immer würden zahlreiche Menschen vermisst. Unter den Toten sind auch mehrere Touristen.

Türkisches Parlament verabschiedet neue Anti-Terror-Gesetze

Das türkische Parlament hat ein umstrittenes Gesetzespaket mit neuen Anti-Terror-Maßnahmen verabschiedet, in dem die Opposition eine Fortsetzung des Ausnahmezustands sieht. Die Abgeordneten der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan und der mit ihm verbündeten ultrarechten MHP stimmten für das Paket, das insbesondere die Möglichkeit zur Entlassung von Staatsbediensteten mit Kontakten zu "Terrorgruppen" um drei Jahre verlängert.

Pakistans Regierungspartei will Wahlergebnisse nicht anerkennen

Pakistans Regierungspartei will nach eigenen Angaben die Ergebnisse der Parlamentswahlen nicht anerkennen. "Es ist so eine offenkundige Manipulation, dass jeder zu Weinen begann", sagte der Spitzenkandidat der Pakistanischen Muslimliga-Nawaz (PML-N), Shahbaz Sharif, bei einer Pressekonferenz in Lahore. Kurz zuvor hatte das staatliche Fernsehen gemeldet, dass erst 18 Prozent der Stimmen ausgezählt worden seien.

Saudi-Arabien stoppt Öltransporte durch Meerenge zwischen Jemen und Dschibuti

Saudi-Arabien hat alle Öltransporte durch die Meerenge zwischen dem Jemen und Dschibuti gestoppt. "Alle Öllieferungen durch die Meeresstraße Bab al-Mandab sind vorübergehend ausgesetzt bis der Seeverkehr in der Gegend wieder sicher ist", teilte der saudiarabische Energieminister Chalid al-Falih in einer von den Staatsmedien verbreiteten Erklärung mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juli 97 (Juni: 97)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 99

Norwegen Mai Arbeitslosenquote bereinigt 3,8%

Norwegen Mai Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,7%

Südkorea BIP 2Q +0,7% gg Vorquartal, +2,9% gg Vorjahr

Südkorea BIP 2Q PROGNOSE +0,7% gg Vorquartal, +2,9% gg Vorjahr

