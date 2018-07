Facebook: Diese Zahlen schockieren!

Facebook veröffentlichte gestern Abend nachbörslich seine Geschäftszahlen für das abgelaufen Quartal. Trotz einer Steigerung des Umsatzes von über 40% im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte das Unternehmen die hohen Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Im Konsens erwartete man Einnahmen in Höhe von $13.4 Milliarden. Facebook berichtete allerdings $200 Millionen weniger und auch der Gewinn je Aktie lag unter den Erwartungen. Die Zahl der monatlichen Nutzer konnte in den USA gar nicht gesteigert werden. In Europa beobachtete man sogar einen Rückgang, der teilweise über die Regulären der Privatsphäre begründet wird.

Es gilt jedoch festzuhalten, dass Facebook den Markt nahezu vollständig gesättigt hat und nun weiter daran arbeiten muss, die Werbestrategien zu optimieren.

Nachbörslich reagierten die Anleger geschockt und sorgten für einen Kursrückgang von rund 20% auf $174 (siehe roter Kreis). Für das Unternehmen bedeutete dies einen Verlust an Marktkapitalisierung von etwa $120 Millionen.

Falls dieses Niveau auch heute Nachmittag an der Börse bestätigt werden sollte, trifft der Kurs an die 61.8% Retracement-Marke der letzten Aufwärtsbewegung. Damit wurde dann die wichtige horizontale Unterstützung bei $194 gebrochen. Facebook hat nun das Potenzial weiter zu konsolidieren und auch die nächste horizontale Unterstützung bei $166 anzulaufen. Dort kann die Aktie dann einige Wochen zwischen diesen genannten horizontalen Linien konsolidieren.

EUR/USD: EZB als Impuls für den Ausbruch?

Facebook - Wochenchart-







Haben Sie schon mal daran gedacht, das Traden systematisch zu erlernen? Ich habe die Trading-Ausbildung der Formationstrader im Rahmen des Mentor-Programms absolviert und das war der entscheidende Faktor für meinen Trading-Erfolg. Mehr über das Formationstrader-Mentorprogramm und wie Sie Ihre Trading-Fertigkeiten auf ein signifikant höheres Level bringen, erfahren Sie hier.

weitere Empfehlungen für Sie:

S&P500: Kurzfristig schwächere Kurse einplanen hier

iRobot: Freudensprünge bei den Bullen! hier

CXPA: Das wird schwer für die Automobil-Bullen! hier

DAX: Konsolidierung vor Ausbruch? hier

Gold: Das kann der Boden sein hier

Bitcoin: Charttechnische Fehlsignale? hier

Dow Jones: Konsolidierung geht in die nächste Runde hier

Facebook: hier

Twitter: hier

Wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen.

Markus Janssen

Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter mj@formationstrader.de.

Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edelmetalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma "LTB Limited", die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de