Petrobras hat in den vergangenen Handelssitzungen die an sich bereits starke Verfassung noch einmal unterstrichen. Denn der Wert hatte zuvor zwar über einen längeren Zeitraum abgebaut, allerdings seit Mitte Juni wieder einen Teil der Verluste wieder aufgeholt. Insofern ist jetzt eine wichtige Phase angebrochen. Ausgerechnet nun wird der Wert eine wichtige Hürde angreifen, die am Montag noch nicht ganz erreicht werden konnte. Konkret: es ging um die Barriere in Höhe von 100 Euro, nachdem es auch ... (Moritz von Betzenstein)

