STRABAG-Tochter EFKON tritt in norwegischen Markt für Mautsysteme ein* Insgesamt über 100 Mautstationen für Oslo und Bergen* Wartungsvertrag für acht Jahre geschlossen* Auftragswert: rd. € 11 Mio.Die auf Mautsysteme spezialisierte STRABAG-Tochter EFKON wird die zwei größten norwegischen Städte, Oslo und Bergen, mit neuen Mautlösungen ausstatten. EFKON ist bereits in Ländern wie Österreich, Belgien, Deutschland und Irland sowie außerhalb Europas in...

