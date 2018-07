Die Transaktionen festigen das Lösungsangebot und die globale Ausbreitung eines weltweiten Marktführers mit Solar-PV-, Wind- und Speicheranlagen mit einer Leistung von über 18 GW.

AlsoEnergy, ein Marktführer im Bereich von Softwarelösungen für erneuerbare Energien, und skytron energy, eine der führenden Software- und Hardwarefirmen Europas im Solarbereich, haben Fusionspläne bekannt gegeben, wodurch ein weltweiter Marktführer für Überwachungs-, Steuerungs- und Anlagenverwaltungslösungen auf dem Gebiet erneuerbarer Energien entsteht. Darüber hinaus kündigte AlsoEnergy auch die Übernahme der Draker Corporation an, eines Vorreiters im Bereich der Überwachung von Solaranlagen.

Diese beiden Transaktionen stellen AlsoEnergy als weltweit führenden Software- und Lösungsanbieter auf. Die beiden Unternehmen werden ihre Geschäftsbetriebe zusammenlegen und auf globaler Ebene führende Software-, Hardware- und Steuerungslösungen für Solar-, Wind- und Speicheranlagen anbieten.

"Durch die Fusion von AlsoEnergy und skytron können wir unseren Kunden und dem Markt die umfassendste Plattform der Branche zur Verwaltung von Anlagen mit erneuerbaren Energien bereitstellen", sagte Bob Schaefer, der Chief Executive Officer von AlsoEnergy. "Mit den bewährten Technologien von skytron für Energieversorgung und der starken Präsenz von AlsoEnergy in Gewerbe, Industrie und Versorgungsunternehmen können wir unseren Kunden nun eine umfassende Abdeckung für sämtliche Anlagentypen anbieten."

"Wir glauben, dass diese Transaktion unseren Kunden das bieten wird, was sie sich gewünscht haben", sagte Francisco Baraona, der Geschäftsführer von skytron energy. "Unsere gemeinsamen Lösungen ergeben eine globale Softwareplattform für alle Anlagenklassen, die durch bewährte Hardware und Steuerungstechnologien gestützt und über einheitliche Vertriebs-, Support- und Serviceteams in allen Regionen bereitgestellt wird."

AlsoEnergy hat außerdem auch die Anlagen der Draker Corporation übernommen, eines Vorreiters im Bereich der Überwachung von Solaranlagen in den Vereinigten Staaten. "Diese strategische Investition stärkt unser globales Portfolio an Leistungsmanagementdiensten für PV- und Speicheranlagen im Gewerbe-, Industrie- und Versorgungssegment", so Schaefer weiter. "AlsoEnergy, skytron und Draker freuen sich darauf, unseren Kunden gemeinsam weiterhin branchenführende Produkte sowie Vertriebs- und Supportleistungen zu bieten."

Über AlsoEnergy

AlsoEnergy stellt technische Lösungen für Solar-PV-Projekte und andere Energiesysteme wie DAS-Systeme und Steuerungslösungen für Kraftwerke bereit. Mit einer überwachten Leistung von 6 GW an mehr als 20.000 Standorten weltweit wird AlsoEnergy von Greentech Media seit vier Jahren in Folge als größter Independent Software Vendor (ISV) für Solarüberwachung auf dem kommerziellen US-amerikanischen Markt geführt. Komplette Lösungspakete von AlsoEnergy verbinden Hardware und fachspezifische Dienstleistungen mit der führenden Softwareplattform PowerTrack von AlsoEnergy.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alsoenergy.com.

Über skytron energy

Bei skytron energy werden seit 1977 integrierte Überwachungs-, Steuerungs- und Fernüberwachungssysteme entwickelt. Als einer der führenden Anbieter in der Fotovoltaikbranche mit Spezialisierung auf gewerbliche Anlagen und Kraftwerke hat das Unternehmen seine Überwachungslösungen in mehr als 1500 Anlagen rund um die Welt installiert. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen die herstellerunabhängige Echtzeitüberwachung des Anlagenzustands, sofort betriebsbereite Anlagensteuerungssysteme, die Fernüberwachung von Anlagen, die Systemmigration bei bestehenden Kraftwerken sowie Bedienungs- und Wartungsarbeiten. Als Technologiemarktführer ist skytron energy mit etlichen prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet worden, darunter mit dem hochbegehrten Solar Industry Award für das Datenerfassungssystem skylog und mit dem Intersolar Award für die Aufsichtsplattform PVGuard.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.skytron-energy.com.

