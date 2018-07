Brugg - Der BARC Score hat die Business-Intelligence-Plattform WebFOCUS von Information Builders für ihre Skalierbarkeit, Flexibilität und Stärke in operativen Anwendungen mit verschiedenen Datenquellen ausgezeichnet.

Information Builders, ein führender Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, wurde im "BARC Score for Enterprise BI and Analytics Platforms" als marktführend eingestuft. Den BARC Score hat das European Business Application Research Center (BARC) mit Hauptsitz in Würzburg entwickelt. Er bewertet weltweit tätige Anbieter mit einem breiten Spektrum an BI-Funktionen, erfragt die Erfahrungen von BI-Endanwendern und ergänzt diese Ergebnisse durch Analystenrecherchen.

In der zunehmend digitalen und datengetriebenen Geschäftswelt sind leistungsstarke BI- und Analytics-Anwendungen wichtiger denn je. BARC ist der Ansicht, dass eine moderne Plattform traditionelle und innovative Datenstrategien umfassen soll, und zwar sowohl für eigenständige Datenapplikationen als auch für bestehende operative Anwendungen. Die Lösungen der jährlich ausgezeichneten marktführenden Unternehmen im BARC Score erfüllen diese Anforderungen, unterstützen übergreifende Geschäftsentscheidungen und verbessern die Effizienz operativer Prozesse.

Hohe Ergebnisse in Kategorien "Portfolio Capabilites" und "Market Execution"

Die Einstufung von Information Builders als marktführend kam durch die hohen Ergebnisse in den beiden Kategorien "Portfolio Capabilites" und "Market Execution" zustande. Diese Ergebnisse setzen sich aus Teilkriterien wie Funktionalität, Infrastruktur, Portfolio, Kundenzufriedenheit, finanzielle Stabilität, Organisationsstärke ...

