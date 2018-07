Höhere Wasserstände in seinen Kraftwerken bescheren Österreichs größtem Stromerzeuger einen Gewinnzuwachs. Erst in der Vorwoche hatte der Konzern den Ausblick angehoben.

Österreichs größter Stromerzeuger Verbund hat in der ersten Jahreshälfte vor allem dank höherer Wasserstände in seinen Kraftwerken mehr verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um mehr als ein Fünftel auf 503,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich legte ...

