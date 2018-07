Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal des Pharmakonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Analystin Rebekah Harper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für die Jahre bis 2022 an und damit auch das Kursziel./mf/ck Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-07-26/09:59

ISIN: GB0009252882