flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) im September-Kontrakt an der NYMEX erhielt am Mittwoch unter anderem Unterstützung von Seiten der US-amerikanischen EIA-Lagerbestandsdaten. Die Rohöllagerbestände in den USA verringerten sich im Vergleich zur Vorwoche um 6,147 Mio. Fass. Die US-Rohölproduktion blieb im Vergleich zur Vorwoche dabei unverändert bei einem täglichen Ausstoß von 11,00 Mio. Fass.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahreshoch des 10. Juli 2018 bei 72,98 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 18. Juli 2018 bei 66,30 US-Dollar (dies entspricht einer Korrekturbewegung von rund 10 Prozent), wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 70,43/71,41 und 72,98 US-Dollar. Die Unterstützungen hingegen wären bei den Marken von 68,85/67,87 und 66,30 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

