Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstagvormittag in allen Laufzeiten erneut unverändert präsentiert. Ein Marktteilnehmer erklärte, er richte seinen Blick auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, die am frühen Nachmittag gefällt wird. Zudem könnten neue Erkenntnisse bei der Pressekonferenz für Impulse sorgen.Gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...