Peugeot-Calls mit 119%-Chance bei Kursanstieg auf 26 EUR

Die Rückkehr des vom PSA-Konzerns übernommenen Automobilherstellers Opel in die Gewinnzone bewirkte, dass der der Kurs Peugeot-Aktie (ISIN: FR0000121501) am 24.7.18 nach der Veröffentlichung der Zahlen um mehr als 14 Prozent zulegte. Auch gestern und im frühen Handel des 26.7.18 ging es mit dem Aktienkurs - wenn auch in vermindertem Tempo - weiter nach oben. In den jüngsten Expertenanalysen, in denen die Aktie überwiegend als kaufens- oder haltenswert eingestuft wird, wurden der Peugeot-Aktie Kursziele von bis zu 30 Euro prognostiziert.

Wenn die Peugeot-Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen zumindest auf 26 Euro fortsetzen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 24 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Peugeot-Aktie mit Basispreis bei 24 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 1, ISIN: DE000HW895Q5, wurde beim Aktienkurs von 24,26 Euro mit 1,12 - 1,13 Euro gehandelt.

Gelingt der Peugeot-Aktie innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf die Marke von 26 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,08 Euro (+84 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf den Peugeot-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23 Euro, BV 1, ISIN: DE000UV92QT2, wurde beim Aktienkurs von 24,26 Euro mit 1,36 - 1,37 Euro taxiert.

Wenn die Peugeot-Aktie auf 26 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,00 Euro (+119 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Peugeot-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF6U6L2, wurde beim Aktienkurs von 24,26 Euro mit 2,46 - 2,48 Euro quotiert.

Wenn der Kurs der Peugeot-Aktie in naher Zukunft auf 26 Euro ansteigt, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,00 Euro (+61 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Peugeot-Aktien oder von Hebelprodukten auf Peugeot-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de