Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000UV26WM3/ WKN UV26WM) der UBS auf die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) vor.Die BMW-Aktie habe in den letzten zwölf Monaten in einer Kursspanne von 77/78 bis 90/92 Euro gehandelt - mit einem Ausbruch bis 96 Euro. Ende Juni sei die Marke 77/78 Euro abermals getestet worden, aktuell notiere die BMW-Aktie bei 81,50 Euro (25.07.2018, 06:38). Wer ein Direktinvestment scheue, könne sich mit Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen defensiver positionieren und schon bei seitwärtstendierenden oder sogar leicht rückläufigen Kursen eine attraktive Rendite einstreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...