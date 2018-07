Chur (ots) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erzielt ein sehr

gutes Halbjahresergebnis auf dem Niveau des Rekordjahres 2017. Der

Konzerngewinn steigt um CHF 0.7 Mio. auf CHF 99.4 Millionen Franken.

Die Aussichten für das ganze Jahr fallen besser aus als erwartet. Die

GKB baut ihre Beteiligung an Albin Kistler AG auf 51 Prozent aus und

stärkt damit ihr Vermögensverwaltungsgeschäft. CEO Alois Vinzens

kündigt seinen Rücktritt per Ende September 2019 an.



Die Kennzahlen:



- Konzerngewinn: CHF 99.4 Mio. / +0.8%

- Geschäftserfolg: CHF 105.0 Mio. / -0.4%

- Neugeldzufluss: CHF +683.9 Mio. / +2.3%

- Hypothekarwachstum: CHF +290.6 Mio. / +1.8%

- Cost/Income-Ratio I: 44.0%; Cost/Income-Ratio II: 46.5%

- Eigenkapitalrentabilität (ROE): 8.5%

- Eigenkapitalausstattung (CET-1): 18.5%



Mit der Erhöhung ihrer Beteiligung an der Albin Kistler AG besitzt

die GKB künftig eine konsolidierungsfähige Mehrheit von 51 Prozent.

«Diese strategische Beteiligung hilft der Bank, die Wachstumsgrenzen

des Heimmarktes zu überwinden, das Anlagegeschäft auszubauen und

damit die Abhängigkeit vom Zinsdifferenzgeschäft zu reduzieren», hält

Bankpräsident Peter Fanconi fest. CEO Alois Vinzens freut sich über

das positiv ausgefallene Semesterergebnis: «Wir blicken auf ein sehr

gutes Halbjahr zurück. Wachstum, Produktivität, Rentabilität und das

Risikoergebnis fallen deutlich besser aus als erwartet».



Konsolidierungsfähige Mehrheit von 51 Prozent an Albin Kistler AG:

Die GKB hatte 2016 eine Minderheitsbeteiligung von 25 Prozent an der

Albin Kistler AG erworben. Mit dem Kauf vor zwei Jahren vereinbarten

die Parteien eine Option auf eine konsolidierungsfähige Mehrheit von

51 Prozent. Die sehr gute Zusammenarbeit und die damit verbundenen

positiven Erfahrungen mündeten im gegenseitigen Wunsch, die

Partnerschaft auszubauen. Die Albin Kistler AG wird ihr erfolgreiches

Geschäftsmodell operativ und strategisch unverändert weiterführen.

Norbert Albin und André Kistler werden ihre Aufgaben in der

Unternehmung wie bis anhin fortsetzen und bleiben bedeutende

Aktionäre und Verwaltungsräte. Die Abwicklung der Transaktion erfolgt

rückwirkend auf den 1. Juli 2018. Die Erweiterung des

Konsolidierungskreises führt nach Bereinigung der bestehenden

Verbindungen zu einer Zunahme des Kundenvermögens im GKB Konzern von

CHF 4.1 Milliarden Franken. Der Kommissions- und

Dienstleistungsertrag wird 2018, unter Berücksichtigung eines halben

Jahres, um ca. CHF 11 Mio. ansteigen. Der Goodwill wird planmässig

über fünf Jahre abgeschrieben. Der Einfluss auf Geschäftserfolg und

Konzerngewinn sind im Ausblick 2018 berücksichtigt.



Konzerngewinn auf CHF 99.4 Mio. gesteigert:



Der Geschäftserfolg, das operative Konzernergebnis der GKB, liegt

im ersten Halbjahr 2018 mit CHF 105.0 Mio. (-0.4%) auf dem Niveau des

Rekordjahres 2017. Der Konzerngewinn stieg auf CHF 99.4 Mio. (+0.8%).

Die Rentabilität übertrifft mit einer Eigenkapitalrendite von 8.5%

das strategische Minimalziel.



Geschäftsertrag mit +0.1% gehalten:



Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft bewegt sich mit CHF 131.0

Mio. dank einer Steigerung des Bruttozinserfolges um CHF 6.0 Mio.

(+5.0%) auf dem Niveau des Vorjahres. Der Kommissionsertrag aus dem

Wertschriften- und Anlagegeschäft (CHF +3.0 Mio. / +7.5%) stieg vor

allem durch die erfolgreiche Entwicklung des

Vermögensverwaltungsgeschäftes sowie des Fondsgeschäftes. Der übrige

ordentliche Erfolg (CHF 7.8 Mio. / -20.2%) reduzierte sich aufgrund

der schwachen Börsenentwicklung.



Hervorragende Produktivität: Cost/Income-Ratio I von 44.0%:



Der Geschäftsaufwand (CHF 85.3 Mio.) inklusive Abgeltung

Staatsgarantie erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr leicht um +1.3%.

Die Mehrkosten resultieren aus Investitionen in die digitale Zukunft

der Bank. Mit einer Cost/Income-Ratio II von 46.5% (-0.6%-Punkte) und

einer Cost/Income-Ratio I von 44.0 Prozent (-0.9%-Punkte) gehört die

GKB weiterhin zu den produktivsten Schweizer Banken.



Starkes Wachstum im Kundengeschäft:



Das Geschäftsvolumen des GKB Konzerns beträgt CHF 49.4 Mia. Dank

des Wachstums von 1.8% auf den hypothekarisch gedeckten Ausleihungen

stiegen die gesamten Kundenausleihungen um CHF 270.8 Mio. (+1.4%).

Das Kundenvermögen erhöhte sich um +1.3% auf CHF 30.1 Mia. Der

erfreuliche Neugeldzufluss von CHF +683.9 Mio. (+2.3%) ermöglichte

es, trotz negativer Aktienkursentwicklung ein Wachstum auszuweisen.



Überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung:



Die GKB weist mit dem Halbjahresergebnis 2018 ein Eigenkapital

(inkl. Minderheiten) von CHF 2'550.9 Mio. aus. Mit einer

Eigenkapitalausstattung (CET-1) von 18.5% gehört sie weiterhin zu den

bestkapitalisierten Banken. Dies bestätigt auch die sehr hohe

Leverage Ratio von 8.9%.



Ausblick 2018: Besser als erwartet:



Aufgrund der Semesterzahlen erhöht die GKB ihren Ausblick für

2018. Das erwartete Ergebnis berücksichtigt die Mehrheitsbeteiligung

von 51% an Albin Kistler AG ab 1. Juli 2018. Die Bank erwartet den

Geschäftserfolg neu bei CHF 185 bis CHF 190 Mio. und einen

Konzerngewinn von CHF 178 bis CHF 183 Mio. Der Gewinn je PS wird bei

CHF 75 erwartet. Das Wachstumsziel bei den Kundenvermögen wird auf

CHF 700 Mio. erhöht.



Alois Vinzens tritt per 30. September 2019 als CEO der GKB zurück:



Alois Vinzens (59) äussert den Wunsch, nach rund 17 Jahren als

Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO der GKB die operative Leitung

auf den 30. September 2019 niederzulegen. Die Bank respektiert den

Wunsch ihres langjährigen CEO und dankt Alois Vinzens bereits heute

für seine hervorragende Arbeit.



«Die GKB ist daran interessiert, die berufliche Erfahrung und

Kompetenz von Alois Vinzens sowie sein Netzwerk nach vielen Jahren

erfolgreicher Zusammenarbeit auch nach Beendigung des heutigen

Arbeitsverhältnisses zu nutzen», hält Bankpräsident Peter Fanconi

fest. Alois Vinzens wird deshalb über seine Zeit als CEO hinaus mit

der GKB verbunden bleiben: als Präsident der Privatbank Bellerive AG

in Zürich und als Verwaltungsrat der Albin Kistler AG in Zürich.

Daneben plant Vinzens, seine langjährige Führungs- und

Berufserfahrung in weiteren strategischen Mandaten ausserhalb der

Bank einzubringen. Bis dahin freut er sich, die Bank bis September

2019 zu führen. Den Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie

Eigentümern dankt er bereits heute für ihr grosses Vertrauen.



Alois Vinzens hat den Bankpräsidenten und den Bankrat frühzeitig

über seine Absicht informiert, um der Bank eine sorgfältige und

optimale Zukunftsregelung zu ermöglichen.



