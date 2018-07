BP hat in den vergangenen Tagen einige Cent nachgegeben. Auch am Montag ging es etwas nach unten. Dennoch bestätigte die Öl-Aktie die starke Verfassung, die charttechnische Experten dem Wert ohnehin zugesprochen hatten. Denn die Untergrenzen, die es in einer solchen Situation stets zu verteidigen gilt, konnten eindrucksvoll bestätigt werden. Der Aktie dürfte demnach ein Aufschwung um mehr als 10 % bevorstehen, meinen die charttechnischen Spezialisten und sehen für die nächsten Monate eine deutlich ... (Moritz von Betzenstein)

