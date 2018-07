-- Nigel Gilhespy zum European Services Director und Rob Lay zum Director of Solutions Architecture in Europa ernannt

Optiv Security, der weltweit führende Integrator von Sicherheitslösungen, meldete heute die Ernennung von Nigel Gilhespy zum European Services Director und Rob Lay zum Director of Solutions Architecture in Europa, zwei wichtige Ernennungen zur Unterstützung der globalen Dienstleistungsexpansion und internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Gilhespy konzentriert sich auf die Entwicklung und Ausweitung der Sicherheitsdienstleistungs-Kapazitäten von Optiv in Europa, um die sich stetig weiterentwickelnden Cybersicherheits-Anforderungen von lokalen Organisationen und globalen Kunden zu erfüllen. Lay ist für die Zusammenarbeit mit Kunden verantwortlich, um ihnen dabei zu helfen, die richtige Technologie und richtigen Lösungen zu wählen, um ihre Infrastruktur zu rationalisieren, den Betrieb zu optimieren und spezielle Geschäftsziele zu erfüllen.

"Chief Information Security Officers und andere Technologieführungskräfte in Europa und rund um den Globus sind mit nie zuvor dagewesenen Herausforderungen konfrontiert", so Simon Church, General Manager und Executive Vice President, Europa. "Ihre Gegenspieler lassen nie ab, sind kreativ und effektiv. Ihre Verteidigungsanlagen sind komplex, teuer und erfordern viele Mitarbeiter. Sie haben nur wenige (falls überhaupt) empirische Einblicke darin, wie viel Geld ihre Organisationen ausgeben sollten oder in welche Bereiche dieses Feld investiert werden sollte. Außerdem ist es aufgrund ihrer Fähigkeit zur effektiven Messung und Meldung zu den Auswirkungen des Sicherheitsbetriebs auf die Geschäftsziele des Unternehmens schwierig, einen 'Platz am Tisch' auf der höchsten Führungsebene und im Vorstandszimmer zu erhalten. Die Cybersicherheitsbranche sieht sich in letzter Zeit aufgrund eines reaktiven Ansatzes in dieser Lage. Dabei werden Technologien basierend auf den neuesten Trends und Anfälligkeiten erworben, anstatt in die richtigen Leute, Prozesse und Technologien zu investieren, um Sicherheit und geschäftliche Anforderungen ins Gleichgewicht zu bringen."

"Optiv ist einmalige aufgestellt, um globalen Kunden dabei zu helfen, die Einheitlichkeit und Effektivität ihrer Sicherheitsprogramme zu verbessern und Kosten zu minimieren. Wir verzeichnen ein solides Momentum in Europa, da Kunden zunehmend unseren risikozentrischen "von innen nach außen" Ansatz bei der Sicherheit annehmen, bei dem Sicherheitsinvestitionen durch die Unternehmensziele bestimmt werden und nicht durch die Furcht vor externen Bedrohungen und Anfälligkeiten. Ich freue mich außerordentlich, Nigel und Rob im Optiv-Team begrüßen zu können und ihre geschäftliche, technische und Kundendiensterfahrung voll zu nutzen, um mehr öffentlichen und privaten Entitäten dabei zu helfen, nachhaltige risikozentrische Fundamente für die Implementierung proaktiver und messbarer Cybersicherheitsprogramme zu legen."

Gilhespy bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung, Führungstätigkeit und technische Expertise zu seiner Rolle bei Optiv. Dies umfasst Aufbau, Ausführung und Wachstum von Professional Services- und Consulting-Organisationen von Weltklasse für führende Cybersicherheitsunternehmen in der Region EMEA. Zuvor leitete er Consulting- und Professional Services-Abteilungen für die Region EMEA für Palo Alto Networks, wo er eine Kundenzufriedenheit von 90 Prozent und Wachstum im Jahresvergleich von 100 Prozent erzielte. Gilhespy fungierte auch als Leiter der Professional und Consulting-Services für den EMEA-Bereich bei Juniper Networks, wo er globalen Praktiken in Bezug auf Sicherheit, Mobilität, SDN, Core Routing, OSS und mehr vorstand. Darüber hinaus hatte er Führungspositionen bei IBM und Equinix inne.

Lay ist Informationssicherheits-Stratege und ein disruptiver Vordenker. Er verfügt mehr als 10 Jahre Erfahrung im Informationssicherheits-Consulting-Bereich. Er kam von UK&I von Fujitsu, wo er dem Vorvertriebsbereich vorstand, zu Optiv. Lay war auch leitender Informationssicherheitsberater bei Integralis und nach dem Rebranding des Unternehmens als NTT Com Security Hauptinformationssicherheits-Berater. In diesen Rollen war er für das betriebliche Management, die Entwicklung und Strategie kundenspezifischer Sicherheitsoperationszentren verantwortlich und beriet wichtige Kunden in Sicherheitsoperationsfragen, darunter solchen zur Entwicklung, Herstellung, Beaufsichtigung, zum Betrieb und zur laufenden Optimierung und Strategie.

