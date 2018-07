"Die Nachfrage nach unseren Produkten hält weltweit an. Das zeigt, dass unsere Strategie aufgeht. Wir bedienen mit unseren Produkten die wichtigen globalen Trends", sagte Steilemann. Die Absatzmengen im Kerngeschäft nahmen um 4,4 % zu, wobei alle drei Segmente (Polyurethanes, Polycarbonates sowie Coatings, Adhesives, Specialties) positive Wachstumsraten verzeichneten. Das EBITDA verbesserte sich um 16,2 % auf 985 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag mit 604 Mio. Euro um 24,8 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Der Free Operating Cash Flow (FOCF) erhöhte sich um 14,1 % auf 364 Mio. Euro.

Starkes erstes Halbjahr

Insgesamt blickt Covestro auf ein starkes erstes Halbjahr 2018 zurück. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,9 % auf 7,6 Mrd. Euro, vorrangig getrieben durch ein höheres Verkaufspreisniveau über alle drei Segmente hinweg. Die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft nahmen im ersten Halbjahr auf Konzernebene um 2,2 % zu. Das EBITDA erhöhte sich um 20,9 % auf rund 2 Mrd. Euro, vor allem getrieben durch Ergebniszuwächse in den Segmenten Polyurethanes und Polycarbonates. Das Konzernergebnis lag bei 1,2 Mrd. Euro, was einem Plus von 31,1 % entspricht. Der FOCF legte um 37,4 % auf 728 Mio. Euro zu ...

