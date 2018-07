Der Student Robert Metcalte entwickelte 1969 für die Forschungseinrichtung des US-Verteidigungsministeriums DARPA (Defence Advances Research Projects Agency) einen Host-Interface-Controller für PDP-10-Rechner der Firma Digital Equipment (DEC), der die Übertragung von Daten unterschiedlicher Wortlängen ermöglichte. Seit 1970 experimentierte man an der Universität Hawaii mit dem sogenannten Aloha-Netz. Robert Metcalte konnte das Übertragungsprotokoll verbessern, indem er ein Verfahren zum Zugriff ("Arbitration Access") auf diesem gemeinschaftlich genutzten Kommunikationskanal sowie zur Kollisionserkennung einführte. Er nannte das Verfahren "CSMA/CD" (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect).

Die Anfänge des Ethernets

1972 griff das Xerox Research Center in Palo Alto, wo Metcalte inzwischen als Entwickler arbeitete, diese Ideen auf, um die dortigen Computer ("Alto") untereinander sowie mit Peripheriegeräten zu verbinden. Die Taktung der Signale wurde von der Taktfrequenz der Rechner abgeleitet, woraus sich eine Übertragungsgeschwindigkeit von 2,94 Mbit/s ergab, für damalige Verhältnisse unerreicht hoch. In Palo Alto entstand auch der Begriff "Ethernet" - eine Kombination aus Ether (=Äther) und Net (=Netzwerk). In der Begriffsbildung bezog man sich auf die frühe Funktechnik, in der die Vorstellung herrschte, ...

