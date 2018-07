Daimler-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven: Per heute rutscht ihr Investment über 5% in den Keller, damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen 6 Monaten auf rund 25%. Kostspielige Software-Updates für Dieselfahrzeuge, Auslieferungsstopps und der neue Abgasteststandard WLTP sorgen derzeit für Ernüchterung beim Stuttgarter Autobauer. Dabei ist das Verhältnis...

Den vollständigen Artikel lesen ...