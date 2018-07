Nevada Copper will bereits 2019 die nächste Kupfermine Nordamerikas in Produktion bringen. Chairman Stephen Gill hat die Pläne des Unternehmens in London vorgestellt und blickt zudem auf die Lage am Kupfermarkt.

Die einzige voll genehmigte Kupfermine Nordamerikas

Nevada Copper (0,59 CAD; 0,35 Euro; CA64128F1099) befindet sich im Endspurt. Die Kanadier wollen im dritten Quartal 2019 ihre Untertagemine auf dem Projekt Pumpkin Hollow in Produktion bringen. Wenige Jahre später soll noch ein Tagebau auf der gleichen Liegenschaft dazukommen. Pumpkin Hollow ist die derzeit einzige voll genehmigte Kupfermine Nordamerikas. Aktuell führt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durch, um die komplette FInanzierung des Minenbaus abzuschließen (mehr hier). Das Interesse der Investoren ist so groß, dass man diese von 80 Mio. auf 108 Mio. CAD aufstocken konnte. Von der Größe ...

