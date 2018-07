Die Goldriesen Barrick Gold und Goldcorp haben Zahlen für das zweite Quartal gemeldet. Beide Konzerne meldeten Verluste, bei Goldcorp enttäuschten auch die Produktionszahlen. Immerhin bekommt der Goldpreis wieder etwas Rückendwind - trotz vermeintlicher Einigung im Handelsstreit.

Barrick: "Wir liegen im Plan!"

Noch ist Barrick Gold der größte Goldproduzent der Welt. Aber schon in diesem Jahr wird wahrscheinlich Newmont Mining mehr Gold fördern und die Spitzenposition übernehmen (mehr hier). Nun meldete Barrick Zahlen für das zweite Quartal. Dabei verbuchten die Kanadier einen Nettoverlust von 94 Mio. US-Dollar oder 8 Cent je Aktie. Die Aktie gab darauhin in New York leicht nach. Die Goldproduktion lag im Q2 bei 1,07 Mio. Unzen, die All-In-Sustaining-Costs (AISC) lagen bei soliden 856 Dollar je Unze. Laut Unternehmensangaben schrumpften Gewinn und Cashflow aufgrund von geplanten Betriebspausen in den Minen in Nevada und Peblo Viejo. Trotz allem sei man in Sachen Guidance im Plan. Man werde die ausgegebenen Ziele erreichen. 2018 will Barrick 4,5 bis 5 Mio. Unzen Gold fördern.

Goldcorp enttäuscht, bestätigt aber Guidance

Während mal also in Toronto weiter optimistisch ist, sieht die Lage bei Goldcorp anders. Das in Vancouver beheimatete Unternehmen ist schon seit Jahren auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...