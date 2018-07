Trump und Juncker erklären sich gesprächsbereit Endgültige Lösung ist jedoch noch weit entfernt DE30 kurz vor drittem Test der 200-Tage-Linie EURUSD-Paar könnte sich weiter erholen

US-Präsident Trump äußerte sich nach seinem gestrigen Treffen mit EU-Kommissionspräsident Juncker in Washington ziemlich optimistisch: "Das ist ein großer Tag für den freien und fairen Handel". Beide Seiten hatten sich bereit erklärt, die Gespräche aufzunehmen, um auf eine konstruktive Lösung hinzuarbeiten. Dieser wichtige Schritt, wie Donald Trump es auf Twitter verkündete, könnte als "Durchbruch" interpretiert werden. Auch die Finanzmärkte reagierten positiv auf die neuen Entwicklungen. Viele bleiben jedoch vorsichtig, wie z.B. der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Eric Schweitzer. "Die in Aussicht gestellten Lösungen gehen in die richtig Richtung, aber eine gehörige Portion Skepsis bleibt". Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff verwies auf die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten ...

