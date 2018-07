Toulouse - Fehlende Triebwerke für den Mittelstreckenjet A320neo halten den Flugzeugbauer Airbus weiter in Atem. Das Ziel, in diesem Jahr rund 800 Verkehrsflugzeuge auszuliefern, werde dadurch zum "Höllenritt", sagte Vorstandschef Tom Enders bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag in Toulouse. Nach fast sieben Monaten sei noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Es gehe aber voran. So konnte Airbus seinen Gewinn im laufenden Geschäft im zweiten Quartal verdoppeln. Der kleine Mittelstreckenjet, den Airbus gerade von Bombardier übernommen hat, drückt 2018 jedoch aufs Ergebnis.

Die Airbus-Aktie sprang nach den Nachrichten auf ein Rekordhoch. Am Morgen legte der Kurs um bis zu 5,7 Prozent auf 111,12 Euro zu. Zuletzt lag die Aktie noch mit 4,5 Prozent im Plus. Analyst Norbert Kretlow von der Commerzbank schrieb, der Bewertungsabschlag zum ewigen Kontrahenten Boeing betrage 40 Prozent und sei damit "überzogen".

Im zweiten Quartal verbuchte Airbus einen Umsatz von 14,85 Milliarden Euro und damit acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ebit verdoppelte sich nach angepassten Vorjahreszahlen auf 1,15 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Das Konzernergebnis brach hingegen überraschend um 69 Prozent auf 213 Millionen Euro ein. Hier hätten im ersten Halbjahr eine höhere Steuerquote und die Neubewertung von Finanzinstrumenten belastet, hiess es.

Finanzchef Harald Wilhelm erklärte den enorm gewachsenen operativen Gewinn mit den Fortschritten bei dem stark gefragten Mittelstreckenjet A320neo und dem jüngsten Grossraumjet-Modell. Bei der A320neo ...

