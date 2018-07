Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, bleibt in dieser Woche in der Defensive und so wird die kritische Unterstützung von 94,00 herausgefordert. US-Dollar hat den Handel und die Daten im Blick Der Index kämpft in der 2. Wochenhälfte um eine Richtung, während er sich bisher über der 94,00 halten ...

