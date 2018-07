Die Schletter Group wird einen 200-Megawatt-Solarpark in Vietnam mit Montagesystemen ausstatten. Das Photovoltaik-Kraftwerk soll bis 2020 fertiggestellt sein.Die Schletter Group wird die Montagesysteme für einen 200-Megawatt-Solarpak in der südvietnamesischen Provinz Ninh Tuan liefern. Wie das bayerische Photovoltaik-Unternehmen mitteilt, handelt es sich dabei um das größte Photovoltaik-Kraftwerk in Vietnam. Der Baubeginn sei für Ende 2018 geplant, die Fertigstellung bis 2020. Im Juni hatte die Schletter Group eine eigene Vertriebsgesellschaft in Vietnam gegründet, da das Unternehmen auf dem vietnamesischen ...

