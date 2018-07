Newark (www.anleihencheck.de) - Dr. Jürgen Odenius, Economic Counsellor bei PGIM Fixed Income, kommentiert die jüngste Entscheidung der Türkischen Zentralbank.Das Versäumnis der Türkischen Zentralbank, am 24. Juli 2018 ihren geldpolitischen Kurs zu straffen, könnte viel größere Auswirkungen haben als "nur" eine verpasste Chance, die rasant ansteigende Inflation zu bekämpfen. Vielmehr riskiere die Zentralbank eine Vertrauenskrise, die zu einem Kursverlust der Türkischen Lira mit nachteiligen Folgen für die meisten anderen Assetklassen führen könnte. Das bedeute jedoch nicht, dass dieser Fehler nicht korrigiert werden könnte. Allerdings, wie in jeder anderen Vertrauenskrise, sei das Wiederherstellen der Glaubwürdigkeit im Laufe der Zeit kostenintensiv und erfordere "eine kontinuierlich straffe Geldpolitik" - eine Erkenntnis, die in naher Zukunft wohl keine politische Zugkraft erzielen werde. ...

