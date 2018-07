Wien (www.anleihencheck.de) - Völlig überraschend verkündeten US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach ihrem gestrigen Treffen eine vorläufige Einigung im Handelsstreit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Beide hätten erklärt, man werde von der Einführung weiterer Zölle absehen und versuchen, ein bilaterales Handelsabkommen auszuverhandeln, dessen Ziel die weitgehende Abschaffung gegenseitiger Zölle sei. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden das gestrige Ergebnis als eine Art Waffenstillstand ansehen, nicht mehr. Zwar seien US-Zölle auf europäische Autos erst einmal vom Tisch. Entwarnung könne allerdings noch nicht gegeben werden. So werde das US-Handelsministerium seine Prüfung, ob importierte Autos die nationale Sicherheit bedrohen würden, fortsetzen. Zudem sei an die vermeintliche Einigung mit China im Mai erinnert: Diese habe nicht einmal zwei Wochen gehalten, bevor der US-Präsident neue Strafzölle auf chinesische Importe angekündigt habe. Das "Hauptproblem" der gestrigen Einigung würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in der zeitlichen Komponente sehen. Präsident Trump dürfte ein schneller Deal vorschweben. Die EU dürfte für die Aushandlung eines umfassenden Handelsabkommens aber Jahre benötigen. Es sei daher nicht auszuschließen, dass der US-Präsident eher früher als später die Geduld verlieren werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...