PRESSEMITTEILUNG "INP Deutsche Pflege Invest": Portfolio des offenen Spezial-AIF auf zehn Fondsimmobilien erweitert Hamburg, 26. Juli 2018 - Das Immobilienportfolio des offenen Spezial-AIF "INP Deutsche Pflege Invest" ist um zwei Fondsimmobilien weiter vergrößert worden. Die INP-Gruppe, Asset Manager des Spezialfonds, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet, konnte die Seniorenwohnanlage "Haus St. Elisabeth" in der Stadt Pottenstein (Bayern) und das "Christofferhaus" in der Stadt Siegen (Nordrhein-Westfalen) für den "INP Deutsche Pflege Invest" erwerben. Das "Haus St. Elisabeth" in Pottenstein ist eine Seniorenwohnanlage für pflegebedürftige Menschen mit betreuten Wohnungen, integrierter Tagespflege, einem ambulanten Pflegedienst sowie einer Arztpraxis. Die Wohnapartments bieten aktuell Platz für bis zu 35 Bewohner, darüber hinaus stehen 40 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Pächter und Betreiber der Einrichtung ist die SeniVita Gruppe mit Sitz in Bayreuth. Derzeit betreibt SeniVita zwölf Pflegewohnanlagen, zwei Einrichtungen der Behindertenhilfe, eine Einrichtung der Kinderkrankenpflege sowie vier Schulen. In Kooperation mit der UMIT Private Universität für Gesundheitswissenschaften, medizinische Informatik und Technik in Hall (Tirol) hat SeniVita das Modell "Betreutes Wohnen PLUS+", eine Kombination aus seniorengerechtem Wohnen, häuslicher Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege entwickelt. Das modulare System bietet pflegebedürftigen Menschen im Vergleich zu herkömmlichen Pflegekonzepten ein erweitertes Spektrum an Möglichkeiten der Selbstbestimmung, individuelle Serviceleistungen und deutlich mehr Wohnraum. Das "Haus St. Elisabeth" in Pottenstein wurde im Jahr 2013 entsprechend dem Modell "Betreutes Wohnen PLUS+" umgebaut; seither kommt dieser Pflege- und Betreuungsansatz in der Einrichtung zum Tragen. Die Laufzeit der mit SeniVita geschlossenen indexierten Miet- bzw. Pachtverträge von jeweils 20 Jahren zzgl. 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption hat mit Übernahme der Immobilie in den "INP Deutsche Pflege Invest" am 19. Juli 2018 begonnen. Das "Christofferhaus" in Siegen ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung in allen Pflegestufen. Die im Jahr 2005 errichtete Immobilie bietet 84 Pflegeplätze, die vollständig in Einzelzimmern angeboten werden. Pächter und Betreiber der Fondsimmobilie in Siegen ist die NOVITA Leben im Alter GmbH mit Sitz in Hohenwart (Bayern). Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und betrieb zunächst zwei Einrichtungen in Oberbayern. Heute betreibt die NOVITA Gruppe insgesamt zehn Einrichtungen einschließlich eines Neubauprojektes; weitere sind geplant. Um die Eigenständigkeit der NOVITA Leben im Alter GmbH dauerhaft zu sichern, wurde die gemeinnützige NOVITA Stiftung gegründet und ihr die NOVITA Leben im Alter GmbH mit allen ihren Beteiligungen übertragen. In Bezug auf das "Christofferhaus" wurde mit NOVITA ein indexierter Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren zzgl. 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption geschlossen. Die Laufzeit des Pachtvertrages hat nach Übernahme der Immobilie in den "INP Deutsche Pflege Invest" am 25. Juli 2018 begonnen. Nach dem Erwerb der beiden Fondsimmobilien in Pottenstein und Siegen umfasst das Portfolio des "INP Deutsche Pflege Invest" nunmehr zehn Objekte - neun Pflege-/Wohneinrichtungen und eine Kindertagesstätte - an verschiedenen deutschen Standorten. Das gesamte Portfolio der INP-Gruppe ist auf 52 Fondsimmobilien gewachsen. Der "INP Deutsche Pflege Invest" hat aktuell ein Volumen von rd. 82 Mio. EUR bezogen auf die Kaufpreise aller Fondsimmobilien erreicht. Das Zielinvestitionsvolumen beträgt insgesamt 175 Mio. EUR. Neben der INP-Gruppe als Asset Manager fungieren die Service-KVG IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als aufsichtsrechtlich Verantwortlicher sowie die M.M. Warburg & Co. (AG & Co.) KGaA als Verwahrstelle als wesentliche Fondspartner. Über die INP-Gruppe Die INP Holding AG ist ein unabhängiges, nicht börsennotiertes Unternehmen und seit der Gründung im Jahr 2005 als Anbieter alternativer Investmentfonds und als Asset Manager im Bereich der Sozialimmobilien tätig. Von der INP-Gruppe wurden bislang 25 Publikumsfonds und ein offener Spezial-AIF zur Investition in insgesamt 52 Sozialimmobilien, davon 47 Pflegeimmobilien und fünf Kindertagesstätten, initiiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rd. 470 Mio. EUR; der Eigenkapitalanteil beläuft sich auf mehr als 220 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter: www.inp-gruppe.de

