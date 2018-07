Royal Dutch Shell zählt zu den interessantesten Aktien am Ölmarkt. Ohnehin freuen sich Value-Investoren oft über die hohe Dividende, die von dem Unternehmen an Aktionäre fließt. In den vergangenen Wochen und Monaten sind zudem deutliche Kursgewinne dazugekommen. Am Montag kämpfte der Wert erneut mit der wichtigen Marke von 30 Euro und hat unverändert eine ordentliche Chance darauf, die Marke a) zu überwinden und b) auch auf 37 Euro zu klettern, frühere Hochpunkte des Unternehmens. Über dem Allzeithoch ... (Moritz von Betzenstein)

