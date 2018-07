BHP Billiton könnte in den kommenden Wochen für Aufruhr sorgen. Der Wert hat in den vergangenen Sitzungen doch reichlich abgebaut. Nun aber sind die Kurse immerhin auf eine Unterstützung gestoßen, die einen weiteren Abbau verhindern könnte. Die nächsten Kursziele bei einem erfolgreichen Comeback nach oben dürften 19 Euro bzw. darüber auch 20 Euro sein, so die Meinung der charttechnischen Spezialisten im Kampf um deutliche Kursgewinne und einen neuen charttechnischen Aufwärtstrend, der weiterhin ... (Moritz von Betzenstein)

