FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.07.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 940 (920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 640 (590) PENCE - BERENBERG RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 390 (375) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES CRODA INTL PRICE TARGET TO 5400 (5100) PENCE - 'OUTPERFORM' - CFRA RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1550 (1400) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES CRODA PRICE TARGET TO 3900 (3600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 410 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1600 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1080 (1010) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'REDUCE' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2170 (2110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2800 (2580) PENCE - 'NEUTRAL' - LBBW RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 540 (570) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS MCCOLL'S RETAIL PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 480 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4100 (3800) PENCE - 'TOP PICK' - SOCGEN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5000 (4600) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 420 (440) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 660 (680) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2250 (2400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2150 (2250) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5450 (5100) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 235 (215) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3750 (3700) PENCE - 'NEUTRAL'



