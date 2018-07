Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Lauf (pta009/26.07.2018/10:50) - Zum Halbjahrestermin weist die Jost AG Umsatzerlöse in Höhe von Eur 651.000 aus, das vorläufige Ergebnis liegt bei Eur 74.000. Damit gelang im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung sowohl bei Umsatz u. Ertrag (VJ Umsatzerlöse Eur 388.000, vorl. Ergebnis Eur ./. 98.000).



Die doch erhebliche Erlössteigerung ist im Wesentlichen auf erfolgreiche Abschlüsse im Kanzleivermittlungsgeschäft zurückzuführen. Für das zweite Halbjahr ist der Vorstand auf Grund der unverändert gut gefüllten Pipeline zuversichtlich, die gesteckten Ziele zu erreichen, wenngleich das Marktumfeld auch im Bereich der Personalvermittlung wegen des leergefegten Marktes für Fachpersonal zunehmend anspruchsvoll wird. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen deshalb auch für das Geschäftsjahr 2018 der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende aus dem noch weiter bestehendem steuerlichen Einlagenkonto vorzuschlagen.



Die Jost AG Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft. Seit 1996 makelt das Unternehmen Steuerberatungskanzleien im gesamten Bundesgebiet und Österreich. Die Jost AG ist seit 1999 börsennotiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-0 oder via mail an info@jost-ag.com.



