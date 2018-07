Hamburg (ots) - Hollywood-Star Michael Douglas, 73, sieht die Zukunft der Schauspiel-Dynastie als gesichert an: Auch seine drei Kinder Cameron, 39, Dylan, 17, und Carys, 16, zieht es zum Film. "Es ist ja kein Geheimnis, dass Cameron leider einige Zeit im Gefängnis war, aber inzwischen kümmert er sich um seine Karriere", so Douglas im GALA-Interview (Heft 31/2018, ab heute im Handel). "Dylan wiederum hat während der Schulzeit schon einige Schauspiel-Jobs an Land gezogen. Meine Frau Catherine und ich staunen, wie gut es da für ihn läuft. Und unsere Tochter Carys besucht einen Kurs für darstellende Kunst." Mit seinem inzwischen 101-jährigen Vater Kirk habe er erst kürzlich über dieses Thema gesprochen. Michael Douglas: "Wir beide haben zusammengenommen etwa 160 Filme gedreht! Die Douglas-Kids werden unseren Rekord aber vermutlich bald brechen."



