Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vodafone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Pence belassen. Die Kostensenkungen des Telekomkonzern könnten die Margen in den kommenden zwölf Monaten verbessern, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei es gelungen, den Verlust von Marktanteilen in Europa zu verringern./mf/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-07-26/11:24

ISIN: GB00BH4HKS39