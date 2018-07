Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ING von 13,20 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das neue Kursziel folge aus den zurückgenommenen Gewinnschätzungen und der Entwicklung des Überschusskapitals, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neben einer Reihe anderer negativer Aspekte sei der Markt zu optimistisch in Hinblick auf die Dividendenentwicklung./mf/fba Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-07-26/11:26

ISIN: NL0011821202