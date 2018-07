Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mittel- und langfristig sprechen für die Aktie Aspekte wie die Preisentwicklung in den USA und die Entschuldung des Stahlkonzerns, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Zahlen für das zweite Quartal am 1. August könnten die Konsensschätzungen weiter steigen und eine ohnehin günstige Aktie noch preiswerter machen./mf/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-07-26/11:26

ISIN: LU1598757687