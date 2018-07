Der AUD/USD erhielt am Donnerstag neue Angebote und so wurde ein Großteil der Aufwärtsbewegung zum mehr als 2-Wochenhoch umgekehrt. Am Mittwoch half der breit angelegte USD-Abverkauf den CPI-induzierten AUD Abverkauf umzukehren und so konnte das Paar sein Tageshoch bei 0,7465 erreichen. Es fehlte der Aufwärtsbewegung jedoch an Dynamik, da die Kupferpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...