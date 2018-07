Berlin (www.aktiencheck.de) - Rund acht Prozent für 2018 und 2019: So lautet die Prognose für das durchschnittliche Gewinnwachstum europäischer Unternehmen angesichts der Ergebnisse der aktuellen Halbjahres-Berichtssaison, so die Experten von GAM. Die jüngste Korrektur bei wichtigen Indikatoren für künftiges Wachstum sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten - darunter die Sorge über einen möglichen Handelskrieg, die politische Situation in Italien, die Umsetzung des Brexit und Krisenherde in einigen Schwellenländern würden jedoch darauf hindeuten, dass die Erwartungen an das Gewinnwachstum nach unten korrigiert werden könnten. ...

