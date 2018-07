Köln (ots) - Jetzt wird das Niveau noch höhergeschraubt! Denn bei der "Deutschen Dinner-Meisterschaft", die bei VOX über sechs Wochen ausgetragen wird, treten Gewinner des "perfekten Dinners" aus fünf verschiedenen Städten nochmals an den Herd, um den ultimativen Dinner-Champion unter sich zu ermitteln. Die ersten fünf Wochen, die der Kölner Sender vom 3.9.-5.10. ausstrahlt, sind die Qualifikationswochen, die sechste Woche (8.-12.10.) ist die Finalwoche. Wer nach diesen sechs Wochen gewonnen hat, darf sich als wahrer Dinner-Meister fühlen. Doch wer trifft die Garzeiten perfekt auf den Punkt? Wer hat die perfekte Qualität an Lebensmitteln und wer ist der perfekte Gastgeber?



Gleiche Spielregeln, Riesengewinn!



Wie auch in den normalen "Dinner"-Runden bereiten die Kandidaten in den Qualifikationswochen jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü zu, das von ihren vier Gästen mit bis zu zehn Punkten bewertet wird. Die Herausforderung dieses Mal: Gekocht wird nun gegen Gewinner! Dafür erhalten die fünf Sieger an den jeweiligen Finaltagen aber auch nicht die üblichen 3.000, sondern sogar 5.000 Euro Prämie. Doch damit nicht genug: In der Finalwoche zaubern die Städte-Sieger aus den Qualifikationswochen dann noch einmal ein komplett neues Menü. Der Gewinner dieser letzten Woche wird dann zusätzlich noch mit einem Preisgeld von 10.000 Euro und einem Champions-Pokal geehrt.



Der Städtekampf wird zu einem Wettbewerb der Regionen!



Gekocht wird wochenweise in ganz Deutschland. Los geht es mit der ersten Qualifikationswoche in Berlin (3.9.-7.9.), danach zeigen jeweils fünf ehemalige "Dinner"-Gewinner aus Hamburg (10.9.-14.9.), aus Köln (17.9.-21.9.), aus dem Ruhrgebiet (24.9.-28.9.) und aus München (1.10.-5.10.), was sie mit dem Kochlöffel draufhaben. Teilnehmen dürfen insgesamt 25 Gewinner aus zwölf Jahren "Das perfekte Dinner". Die Zuschauer können sich also auf ein großes Wiedersehen mit den Lieblingen der "Dinner"-Geschichte freuen. Dabei öffnet die "Deutsche Dinner Meisterschaft" den eigentlichen Städte-Kampf für einen nationalen Wettbewerb. Der Wettstreit wird somit auf zweierlei Ebenen angehoben: nicht nur auf ein neues kulinarisches Niveau, vielmehr wird der reine Städte-Wettstreit zu einem Wettkampf der Regionen Deutschlands ausgeweitet. Nordische Kulinarik trifft auf deftige süddeutsche Kost, rheinischer Gaumenschmaus auf ostdeutsche Klassiker.



In der Berliner Auftaktwoche finden sich fünf Kandidaten aus insgesamt zwölf Jahren "Das perfekte Dinner"!



Als erstes steigt die 39-jährige Henriette aus Berlin in den "Dinner"-Ring: 2012 konnte sie sich mit insgesamt 33 Punkten den ersten Platz sichern. Sechs Jahre später versucht sie, ihre Gäste unter anderem mit Ochsenbäckchen zu überzeugen. Ihre Konkurrenten werden es ihr aber nicht leicht machen: Mit Gabriele ist eine Kandidatin aus dem "Dinner"-Geburtsjahr dabei. 2006 konnte sie sich mit insgesamt 32 Punkten den Sieg sichern - kann ihre Kochkunst auch zwölf Jahre später mit den anderen Siegern mithalten? Als Geheimfavoritin geht aber Angela ins Rennen: 2014 hat sie ihre "Dinner"-Teilnahme mit sehr starken 37 Punkten gewonnen und ist somit punktetechnisch die am besten bewertete Kandidatin der Berliner Auftaktwoche. Die Runde vervollständigen der 37-jährige Fabian, Gewinner aus 2011, und der 55-jährige Rudolf, der 2013 mit ebenfalls sehr guten 36 Punkten siegen konnte.



Wie hat sich das Kochverhalten in all den Jahren verändert? Wer hat den perfekten Masterplan? Können damalige Spitzenfavoriten heute noch mithalten? War der Sieg damals nur eine Eintagsfliege? Und wie schlägt sich der Sieger in der nationalen Konkurrenz? Lasset die Dinner-Spiele am 3.9. um 19 Uhr bei VOX beginnen!



