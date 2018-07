Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Facebook, AMD, Daimler, Airbus, Tesla und BYD. Die Zahlen von Facebook für das zweite Quartal lagen in etwa im Rahmen der Erwartungen, aber der Ausblick war für viele Anleger ein Schock. Umsatzrückgänge ist man beim Social-Media-Giganten nicht gewohnt. Die Aktie stürzte um zeitweise über 20 Prozent ab und zog den gesamten Tech-Sektor mit nach unten. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um den Technologie-Lichtblick AMD, den Gewinneinbruch bei Daimler, das Allzeithoch bei der Airbus-Aktie, um Liquiditätsprobleme und eine Kaufempfehlung bei Tesla und um eine Wette auf den Kurs von BYD. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.