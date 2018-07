Gold hat es geschafft in den letzten Tagen und Wochen seinen Wert zu stabilisieren. Den Wert, den das gelbe Edelmetall in diesen Tagen hält, könnte man als entscheidende Grenze markieren, wie es in den kommenden Tagen für den Goldpreis weitergeht.

Seit Anfang April befindet sich der Goldpreis in einem Abwärtstrend. Dabei wurde das gelbe Edelmetall unter die Unterstützung von 1265 $ gedrückt. Dort war der Weg nach unten aber noch nicht vorbei. Es folgte eine Verkaufswelle, die den Preis bis ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...