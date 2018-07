Das passt in die Power-Nummer: Buwog, die verlässlichste ATX-Aktie der vergangenen vier Jahre, gibt es in der Wiener Indexwelt ab sofort exklusiv im WBI. Die Buwog ist seit Ende Juni nicht mehr in der ATX-Familie (ATX, Immo-ATX & Co.) vertreten, bleibt aber bis auf weiteres im WBI. Und die Buwog ist nicht irgendwer, sondern die verlässlichste Aktie der vergangenen vier Jahre, es gab zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Stress und die Performance war genial. Der Abspaltungskurs von der Immofinanz lag gemäß Börsestart bei 13 Euro, die ATX-Aufnahme erfolgte wenige Monate später per September 2014 zu 15,61 Euro. Der letzte Schlusskurs der Buwog im ATX war jener vom 25.6.2018. Er lag bei 28,92 Euro. Also bezogen auf den Abspaltungskurs mehr als eine...

