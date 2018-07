Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktie hat weiteres Potenzial - Aktienanalyse Es ist noch gar nicht so lange her, als sich Börsianer große Sorgen machten, dass das Geschäft des Uhrenhersteller Swatch (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) stark unter den Smartwatches von Apple & Co. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...