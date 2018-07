Berlin (ots) - Abbiegeunfälle zählen zu den dramatischsten Verkehrsunfällen im innerstädtischen Raum. Oft lösen sie schwere Verletzungen aus oder enden gar tödlich. Dr. Walter Eichendorf, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) und stv. Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), fordert deshalb für Lkw den serienmäßigen Einsatz und die Nachrüstung von Abbiegeassistenzsystemen.



Dazu Dr. Eichendorf: "Ich appelliere an die Lkw-Hersteller, die Entwicklung für den serienmäßigen Einsatz und die Nachrüstung von Abbiegeassistenzsystemen zügig voran zu treiben. Denn Abbiegeassistenten retten Leben. In der ersten Stufe können die Systeme zunächst nur mit informierenden und warnenden Funktionen ausgestattet sein. Später sollten sie auch eine Notbremsung einleiten können. Daran müssen Hersteller und Zulieferer mit Hochdruck arbeiten."



Eichendorf begrüßt die "Aktion Abbiegeassistent" von Verkehrsminister Scheuer: "Das ist eine sehr gute Initiative und viele Firmen, zum Beispiel große Handelsunternehmen, haben eine flächendeckende Aus- und Nachrüstung verbindlich zugesagt. Dennoch: der Lkw-Verkehr rollt von Warschau nach Lissabon und von Kiel nach Brindisi. Es bedarf verbindlicher Regelungen auf EU-Ebene. Am 17. Mai 2018 hat Brüssel das Dritte Mobilitätspaket veröffentlicht. Es sieht unter anderem den verpflichtenden Einbau von Abbiegeassistenzsystemen mit Warnfunktion für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen vor, allerdings nur für neue Modelle ab 2022 und alle Neufahrzeuge erst ab 2024. Um diesen langen Zeitraum zu überbrücken, sollten Speditionen und andere Firmen in möglichst vielen EU-Staaten einen finanziellen Anreiz durch eine Förderung der Erstausrüstung oder der Nachrüstung von Abbiegeassistenzsystemen erhalten."



Das gesamte Interview mit Dr. Eichendorf in der neuen DGUV Kompakt: http://ots.de/Poke9m



