Trump und Juncker treiben europäische Aktien an DE30 versucht erneut die 12.750 Punkte zu überwinden Ergebnisbericht von Daimler (DAI.DE) zeigt Auswirkungen von Zöllen

Die gestrige Sitzung in den USA hat die wichtigsten Indizes der Wall Street nach oben getrieben, wobei der Nasdaq (US100) die Führung übernahm. Es sollte jedoch hervorgehoben werden, dass Facebook nach dem Börsenschluss enttäuschende Gewinne meldete und dass der Börsenwert im nachbörslichen Handel um bis zu 150 Mrd. USD gesunken ist. Wenn es um den asiatischen Handel geht, sahen wir einen eher enttäuschenden Handelstag. Australische und japanische Aktien entwickelten sich leicht unterdurchschnittlich, da der ASX/S&P 200 (AUS200) und der Nikkei (JAP225) um 0,05% bzw. 0,16% nachgaben. Die chinesischen Aktien könnten vor einem größeren Abverkauf stehen, da der Hang Seng (CHNComp) 0,5% tiefer gehandelt wird. Die wichtigsten europäischen Aktienindizes eröffneten am Donnerstag höher, möglicherweise aufgrund der neuen Fortschritte eines möglichen Handelsabkommens nach dem gestrigen Treffen zwischen Trump und Juncker. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die britischen und belgischen Aktien hinter ihren Pendants aus der Region zurückblieben. Die größten Zuwächse nach den ersten Minuten des europäischen Handels wurden an den schweizer und deutschen Aktienmärkten beobachtet. Unternehmen aus den Bereichen Gebrauchsgüter und ...

